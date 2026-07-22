Директор минского таксопарка может сесть в тюрьму на 15 лет. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД был задержан 33-летний директор таксопарка Минска.
По словам задержанного, примерно месяц назад он нашел в интернете преступную подработку наркокурьером, за которую обещали легкие деньги. Фигурант в тайниках забирал оптовые партии наркотиков. Затем запрещенные вещества он распространял на территории Минского района и Витебска.
При мужчине и в тайниках обнаружили и изъяли опасные вещества. Также известно, что задержанный сам употреблял наркотики.
Заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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