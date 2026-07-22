Директор минского таксопарка может сесть в тюрьму на 15 лет

По словам задержанного, примерно месяц назад он нашел в интернете преступную подработку наркокурьером, за которую обещали легкие деньги. Фигурант в тайниках забирал оптовые партии наркотиков. Затем запрещенные вещества он распространял на территории Минского района и Витебска.