В Петербурге при пожаре в квартире погибла женщина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Женщина погибла, еще два человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Пожар, по данным ведомства, произошел в жилом доме в Кировском районе. В четырехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров.
«В результате пожара погибла женщина, двое пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 14.33 мск, в тушении участвовали три единицы техники МЧС и 15 пожарных.
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