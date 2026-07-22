Под Воронежем директор фирмы-банкрота увела от налоговой и кредиторов более 70 млн руб

На момент августа 2024 года задолженность фирмы перед кредиторами превысила 300 млн рублей, а задолженность по налогам и страховым взносам — более 50 млн рублей. При этом с ноября 2023 года по август 2024 года руководитель направила распорядительные письма о переводе средств на счета сторонних организаций, в результате чего вывела более 70 млн рублей. В апреле 2025 года организацию признали банкротом.