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Под Воронежем директор фирмы-банкрота увела от налоговой и кредиторов более 70 млн руб

Районный суд начал рассмотрение уголовного дела о сокрытии имущества должника.

Источник: Комсомольская правда

В Поворинском райсуде Воронежской области 22 июля начали слушания по уголовному делу руководителя коммерческой организации, сокрывшей от налоговой и кредиторов более 70 млн рублей.

На момент августа 2024 года задолженность фирмы перед кредиторами превысила 300 млн рублей, а задолженность по налогам и страховым взносам — более 50 млн рублей. При этом с ноября 2023 года по август 2024 года руководитель направила распорядительные письма о переводе средств на счета сторонних организаций, в результате чего вывела более 70 млн рублей. В апреле 2025 года организацию признали банкротом.

— Указанные действия руководителя лишили кредиторов и налоговую инспекцию возможности получить причитающиеся средства, им причинен крупный ущерб на общую сумму более 70 млн рублей, — сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

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