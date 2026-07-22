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Воронежская пенсионерка отдала незнакомцу два миллиона

Женщина доверилась анонимной информации о взломанном портале «Госуслуг».

Источник: Комсомольская правда

13 июля 64-летней жительнице Воронежа в мессенджере позвонила лжесотрудница Центробанка России. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Аферистка испугала пенсионерку, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали, а деньги находятся под угрозой. Но ситуацию якобы можно легко исправить: нужно отдать наличные курьеру, чтобы проверить подлинность и сохранить накопления. В результате пожилая женщина сняла все сбережения и отдала два миллиона рублей пришедшему к ее подъезду незнакомцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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