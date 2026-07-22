ГИМС оштрафовала пьяного судовладельца в Волгограде на 15 тысяч

В Волгограде задержали судовладельца в состоянии алкогольного опьянения без удостоверения на управление судном и судно, не зарегистрированное в ГИМС. На него составили протоколы по трем статьям КоАП РФ: за управление без права на это — штраф от 10 до 15 тысяч рублей, за незарегистрированное судно — от 15 до 20 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения — от 1500 до 2000 рублей либо лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет. Судно поместили на штрафстоянку.