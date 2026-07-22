ГИМС оштрафовала пьяного судовладельца в Волгограде на 15 тысяч

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) усилили патрулирование водоемов Волгоградской области в разгар навигационного периода. За два выходных дня на воде выявили 10 нарушений судовладельцев, два случая — в Волгограде.
В Волгограде задержали судовладельца в состоянии алкогольного опьянения без удостоверения на управление судном и судно, не зарегистрированное в ГИМС. На него составили протоколы по трем статьям КоАП РФ: за управление без права на это — штраф от 10 до 15 тысяч рублей, за незарегистрированное судно — от 15 до 20 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения — от 1500 до 2000 рублей либо лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет. Судно поместили на штрафстоянку.
Второй судовладелец в Волгограде управлял гидроциклом без регистрации в ГИМС. Его привлекли к ответственности по части 3 статьи 11.8 КоАП РФ — штраф 15 тысяч рублей, гидроцикл также поместили на штрафстоянку.
С начала навигации инспекторы ГИМС провели более 600 рейдов и патрулирований, выявив 164 нарушения при эксплуатации маломерных судов.
Судовладельцам напоминают о необходимости регистрации судов, наличия удостоверения на управление и запрете плавания в состоянии опьянения.
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