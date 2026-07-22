Нижегородская студентка перевела мошенникам более 660 тысяч рублей

20-летняя студентка из Приокского района Нижнего Новгорода перевела мошенникам 664 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Несколько дней девушка общалась с лже-сотрудниками сотовой связи и правоохранителями. Злоумышленники, под предлогом отмены сомнительных операций, убедили доверчивую нижегородку оформить кредиты. Полученные деньги вместе с личными сбережениями студентка перевела на разные счета нескольких банков через онлайн-приложение.
Полиция Нижнего Новгорода напоминает, что правоохранительные органы никогда не звонят и не пишут в мессенджерах с требованиями совершить финансовые операции для «отмены сомнительной транзакции».
«Если по вашему счету действительно происходит подозрительное списание, банк блокирует операцию или доступ к счету автоматически», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у нижегородцев более 54 млн рублей за неделю.