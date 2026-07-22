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С дропперов взыскали 595 тыс руб, которые аферисты выманили у жительницы Воронежа

Вернуть деньги через суд потерпевшей помогла воронежская прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

68-летняя жительница Воронежа стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась крупной суммы денег. И обратилась в прокуратуру с жалобой.

— Для защиты нарушенных прав пожилой женщины прокуратура Воронежа направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца банкового счета, на который были перечислены деньги, суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу потерпевшей взыскана сумма в 595 тыс рублей, — сообщила прокуратура Воронежской области.

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