С дропперов взыскали 595 тыс руб, которые аферисты выманили у жительницы Воронежа

68-летняя жительница Воронежа стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась крупной суммы денег. И обратилась в прокуратуру с жалобой.
— Для защиты нарушенных прав пожилой женщины прокуратура Воронежа направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца банкового счета, на который были перечислены деньги, суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу потерпевшей взыскана сумма в 595 тыс рублей, — сообщила прокуратура Воронежской области.
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