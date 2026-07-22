Почему Бахытжан Байжанов попал под амнистию: разъяснение суда

Сообщается, что Байжанов и его защитники просили данное представление удовлетворить. А прокурор также полагал, что представление учреждения подлежит удовлетворению. Как отметили в суде, по закону, осужденным за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, не имеющим отрицательной степени поведения, которым в период исполнения акта амнистии осталось отбывать наказание не более одного года, сокращается размер неотбытой части основного наказания.