Почему Бахытжан Байжанов попал под амнистию: разъяснение суда

Как отметили в пресс-службе, представление о сокращении размера неотбытой части основного наказания в Степногорский городской суд в отношении Байжанова представил начальник РГУ «Учреждение № 4» КУИС МВД РК.
Сообщается, что Байжанов и его защитники просили данное представление удовлетворить. А прокурор также полагал, что представление учреждения подлежит удовлетворению. Как отметили в суде, по закону, осужденным за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, не имеющим отрицательной степени поведения, которым в период исполнения акта амнистии осталось отбывать наказание не более одного года, сокращается размер неотбытой части основного наказания.
«Осужденный совершил тяжкое преступление. Согласно справке, представленной учреждением Байжанов не имеет отрицательной степени поведения. Неотбытый срок составляет — 3 месяца 18 дней. В судебном заседании осужденный Байжанов не возражал на применение акта амнистии. При указанных обстоятельствах, судом представление удовлетворено, размер неотбытой части основного наказания сокращен на весь оставшийся срок», — объяснили в суде.
Сообщается, что Байжанов освобожден из мест лишения свободы, но постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев сообщил, что двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов уже сегодня выйдет на свободу и вернется к своей семье. В КУИС подтвердили информацию, но отметили, что в отношении Байжанова у становлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет.