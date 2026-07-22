Теплоход с пассажирами застрял на Ладоге в шторм

На Ладожском озере из-за непогоды больше суток простоял на якоре трёхпалубный теплоход «Принцесса Анабелла», на борту которого находились 65 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Леноблводоканала, во время вынужденной стоянки на судне закончились запасы питьевой воды.
Круиз был приостановлен из-за шторма — теплоход встал на якорь и прождал улучшения погоды более 24 часов. Подготовленных к рейсу запасов воды не хватило на столь длительную задержку.
Капитан судна обратился за помощью в производственное управление Леноблводоканала Лодейнопольского района. Прибывшие сотрудники оперативно заполнили цистерну теплохода питьевой водой. После того как шторм утих и навигационные ограничения были сняты, «Принцесса Анабелла» продолжила маршрут.
«Принцесса Анабелла» — теплоход-пансионат проекта 463-П, построенный в Голландии. Судно проходило полную модернизацию дважды — в 2005 и в 2021—2022 годах. Его вместимость составляет до 92 пассажиров.