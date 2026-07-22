Теплоход с пассажирами застрял на Ладоге в шторм

На Ладожском озере из-за непогоды больше суток простоял на якоре трёхпалубный теплоход «Принцесса Анабелла», на борту которого находились 65 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Леноблводоканала, во время вынужденной стоянки на судне закончились запасы питьевой воды.