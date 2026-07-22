На Большой Печерской улице ветер сорвал металлический настил с крыши

В Нижнем Новгороде прошла штормовая погода. Город накрыли залповые ливни, принеся с собой крупный град и сильнейшие ветра.
На Большой Печерской ветер сорвал металлический настил с крыши. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили и полностью перегородила трамвайные пути. На опубликованных кадрах видно, что при падении настил задел линии электропередачи, оборвав провода. После этого они начали искрить.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что на место происшествия выезжали четыре спасателя. Однако их помощь не потребовалась. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, превратится ли Нижний Новгород в южные тропики и что стоит за климатическими рекордами.