На Урале девушка решила отдать долг знакомой наркотиками

— Сбытчица знала, что ее знакомая хочет попробовать наркотики. Старшую из задержанных такое предложение не напугало. После этого девушки назначили встречу недалеко от железнодорожной станции для передачи запрещенного вещества, где их и задержали правоохранители, — сказано в сообщении.