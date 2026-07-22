Эксперт Скубашевский рассказал, почему погоня за селфи оборачивается трагедией

В начале июля в Пермском крае произошел несчастный случай: две туристки сорвались со скалы «Желтый камень», когда пытались сделать селфи. Это далеко не единственный пример того, как желание получить впечатляющий снимок приводит к серьезным травмам или даже смерти. О том, как безопасно фотографировать себя на фоне живописных пейзажей и где категорически не стоит пытаться сделать эффектный кадр, в беседе с aif.ru пензенцам рассказал аккредитованный инструктор по туризму, судья международных соревнований, тренер сборной страны по велотуризму и руководитель Центра туризма Павел Скубашевский.
Подобные случаи, к сожалению, не редкость: в июне на Горном Алтае погиб 15-летний подросток из Новосибирска. Он оступился во время съемки и упал в реку, а его тело до сих пор не найдено. В конце мая трагедия случилась в Иркутской области: женщина из Усолье-Сибирского, забравшись на скальный выступ, попросила друзей сделать фото. В этот момент грунт под ногами обрушился и туристка упала со стометровой высоты.
По мнению Скубашевского, люди так рискуют не из-за отсутствия инстинкта самосохранения, а из-за безалаберности, невнимательности и безрассудства. Эксперт подчеркивает: неподготовленному человеку в горах или дикой природе без инструктора делать нечего. Тем не менее многие туристы летом отправляются в рискованные поездки — например, на Кавказ, и платят за джип-туры по горным дорогам и руслам рек. Зачастую в таких путешествиях человек остается один на один с природой, где забирается в опасные места в поисках красивого ракурса без нужной экипировки, страховки и сопровождения специалиста. Именно в самоорганизованных группах, где нет инструктора, чаще всего и происходят трагедии из-за попыток сделать селфи.
Чтобы минимизировать риски, самостоятельным путешественникам стоит выбирать проверенные туристические маршруты. Они обычно оборудованы безопасными смотровыми площадками с ограждениями, где без риска можно сделать фото. Кроме того, если на проторенной тропе случится беда, помощь придет быстрее, ведь человека легче найти и помочь ему.
Скубашевский подчеркивает, что впечатляющие кадры можно получить, не подвергая себя смертельному риску. Так, чтобы создать иллюзию полета над волнами, вовсе не нужно выходить в море во время шторма: достаточно разместить лодку на берегу так, чтобы один ее край оказался на возвышенности. Аналогично и с фото на фоне скал: небольшой выступ над землей, грамотный фотограф и съемка с нижнего ракурса создадут эффект большой высоты.
Эксперт настоятельно рекомендует любителям эффектных фото не лезть в труднодоступные и опасные места, а вместо этого поискать в интернете идеи для интересных кадров, которые можно реализовать даже недалеко от дома.