Эксперт Скубашевский рассказал, почему погоня за селфи оборачивается трагедией

По мнению Скубашевского, люди так рискуют не из-за отсутствия инстинкта самосохранения, а из-за безалаберности, невнимательности и безрассудства. Эксперт подчеркивает: неподготовленному человеку в горах или дикой природе без инструктора делать нечего. Тем не менее многие туристы летом отправляются в рискованные поездки — например, на Кавказ, и платят за джип-туры по горным дорогам и руслам рек. Зачастую в таких путешествиях человек остается один на один с природой, где забирается в опасные места в поисках красивого ракурса без нужной экипировки, страховки и сопровождения специалиста. Именно в самоорганизованных группах, где нет инструктора, чаще всего и происходят трагедии из-за попыток сделать селфи.