Залповый ливень, град и штормовой ветер: как Нижний Новгород пережил непогоду

Вот так выглядел град, который прошелся по Нижнему Новгороду и Борскому району. Местами насыпало столько, что издали казалось снежной горкой на земле. Непогода разыгралась не на шутку: отважиться выйти на улице смог бы не каждый.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRmNsaXBfZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC02MTEyNjE4NSUyNmlkJTNENDU2MjU2MDAxJTI2YXV0b3BsYXklM0QxJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIzNjMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI3MTQlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUzQiUyMHNjcmVlbi13YWtlLWxvY2slM0IlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=На Большой Печерской улице и вовсе сорвало железный настил с крыши — в итоге она упала на несколько автомобилей и перекрыла трамвайные пути, загородив дорогу полностью. На кадрах даже видно, как настил упал на электропровода, оборвав их, а те начали искрить.