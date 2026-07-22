Залповый ливень, град и штормовой ветер: как Нижний Новгород пережил непогоду

Залповый ливень накрыл Нижний Новгород в среду днем, 22 июля. Непогода также сопровождалась градом размером с теннисный мяч и штормовым ветром. Каковы последствия «шторма» — собрали в едином материале на сайте pravda-nn.ru.
Вот так выглядел град, который прошелся по Нижнему Новгороду и Борскому району. Местами насыпало столько, что издали казалось снежной горкой на земле. Непогода разыгралась не на шутку: отважиться выйти на улице смог бы не каждый.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRmNsaXBfZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC02MTEyNjE4NSUyNmlkJTNENDU2MjU2MDAxJTI2YXV0b3BsYXklM0QxJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIzNjMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI3MTQlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUzQiUyMHNjcmVlbi13YWtlLWxvY2slM0IlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=На Большой Печерской улице и вовсе сорвало железный настил с крыши — в итоге она упала на несколько автомобилей и перекрыла трамвайные пути, загородив дорогу полностью. На кадрах даже видно, как настил упал на электропровода, оборвав их, а те начали искрить.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что на место выезжала одна машина с четырьмя спасателями. Помощь не потребовалась.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRmNsaXBfZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC02MTEyNjE4NSUyNmlkJTNENDU2MjU2MDAyJTI2YXV0b3BsYXklM0QxJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIzNjMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI3MTQlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUzQiUyMHNjcmVlbi13YWtlLWxvY2slM0IlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U= «По традиции» затопило и Алексеевскую улицу рядом с Черным прудом. Воды налило чуть выше колес легкового автомобиля. В нескольких точках города повалило деревья. Так, одно из упавших стволов запечатлели очевидцы в Кузнечихе. О пострадавших не сообщается. А на Верхне-Волжской набережной рядом с Институтом травматологии и ортопедии ПИМУ упало крупное дерево, перегородив проезд машинам. Также удар прошелся и по забору.
Пострадавших нет. В ближайшее время сотрудники вуза начнут приводить территорию в порядок. Также деревья упали и перекрыли дороги на Провиантской и Ковалихинской улицах. В администрации города сообщили, что сейчас дорожные бригады уже проводят объезды территорий, чтобы выявить затопленные места и разрушения. «В местах известных подтоплений», в частности, на Лысогорской улице, перекрестке Белинского и Ковалихинской, Московском шоссе, вода постепенно уходит. На некоторых участках коммунальщики устраняют подтопления.
«Ситуация находится на контроле! Соблюдайте правила личной безопасности!» — призвали в мэрии.
По сообщениям МЧС России, непогода продержится до конца дня и в течение суток 23 июля. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, так как из-за дождя ухудшается видимость, размягчаются обочины и грунтовые дороги. Возможны скольжения и заносы, следует избегать низменных участков. В случае происшествий — обращаться по телефону 112.
Ранее на сайте pravda-nn.ru разбирались, превратится ли Нижний Новгород в южные тропики и что стоит за климатическими рекордами.