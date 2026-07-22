Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасы

Полицейские задержали в Волгограде похитителя колбасных изделий из сетевого магазина на сумму более 11 тысяч рублей. Кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. О преступлении сотрудник магазина узнала, просматривая записи с камер, и сообщила в полицию.