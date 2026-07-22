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Ветер сорвал крышу дома на машины на Большой Печёрской в Нижнем Новгороде

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, пострадавших нет.

Источник: Время

22 июля в Нижнем Новгороде на улице Большой Печёрской порывы сильного ветра сорвали крышу здания; конструкция упала на припаркованные автомобили и задела провода, сообщили очевидцы.

Как отметили в МЧС России по Нижегородской области на место происшествия прибыла одна единица техники и четыре сотрудника ведомства. Помощь спасателей не потребовалась, пострадавших нет.

Инцидент произошёл на фоне ливня с грозой и сильным ветром, обрушившегося на город.

Ранее сообщалось, что ливни ожидаются на территории Нижегородской области в ближайшие часы.

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