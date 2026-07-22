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24 человека утонули с начала купального сезона в водоемах Ростовской области

Погибли 24 человека, в том числе трое детей: жителей Дона попросили быть осторожными на водоемах.

Источник: Комсомольская правда

С начала купального сезона на водоемах Ростовской области погибли 24 человека, в том числе трое детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

В частости, 21 июля в реке Дон утонула 42-летняя женщина. Трагедия произошла в хуторе Лебяженском.

Жителей региона просят быть осторожными. Нельзя отдыхать на диких пляжах и употреблять спиртное перед купанием. Дети должны быть под присмотром.

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