24 человека утонули с начала купального сезона в водоемах Ростовской области

С начала купального сезона на водоемах Ростовской области погибли 24 человека, в том числе трое детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
В частости, 21 июля в реке Дон утонула 42-летняя женщина. Трагедия произошла в хуторе Лебяженском.
Жителей региона просят быть осторожными. Нельзя отдыхать на диких пляжах и употреблять спиртное перед купанием. Дети должны быть под присмотром.
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