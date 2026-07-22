В Сергиевом Посаде девушка за час обокрала три магазина

«Необычный экспресс-шопинг пресекли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны в ТЦ на Новоугличском шоссе. Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго — целый летний гардероб, а напоследок, в третьем, прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни», — отметили в пресс-службе.