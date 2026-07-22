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В Сергиевом Посаде девушка за час обокрала три магазина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в торговом центре подмосковного Сергиева Посада 25-летнюю девушку, обокравшую за час три магазина, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства по Московской области.

Источник: Управление Росгвардии по Омской области

«Необычный экспресс-шопинг пресекли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны в ТЦ на Новоугличском шоссе. Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго — целый летний гардероб, а напоследок, в третьем, прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни», — отметили в пресс-службе.

Действия злоумышленницы заметили работники службы безопасности торгового объекта, которые нажали кнопку тревожной сигнализации. «Прибывшие по адресу росгвардейцы остановили модницу на выходе. Общая сумма собранных летних нарядов превысила 21 тыс. рублей», — сообщили в подмосковном управлении Росгвардии.