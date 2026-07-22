SHOT: конфликт на грузинской свадьбе начался с оскорблений российских туристок

На видеозаписи, сделанной пострадавшими в ходе перепалки, слышно, как участники свадебного торжества обвиняют девушек в том, что те якобы пролили на них жидкость. Несмотря на то что россиянки неоднократно подтвердили, что не совершали подобных действий и просто находились в номере, гости начали оскорблять их, используя нецензурную брань, и потребовали «сидеть в номере и не высовываться». Девушки включили камеру смартфона, опасаясь за свою безопасность, однако это не остановило агрессоров.