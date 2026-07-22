SHOT: конфликт на грузинской свадьбе начался с оскорблений российских туристок

Конфликт между двумя россиянками и гостями свадьбы в Грузии, закончившийся избиением и тяжелой травмой, начался с беспочвенных обвинений. Как сообщает Telegram-канал SHOT, поводом для агрессии стало то, что девушки просто выглянули из окна своего гостиничного номера.
На видеозаписи, сделанной пострадавшими в ходе перепалки, слышно, как участники свадебного торжества обвиняют девушек в том, что те якобы пролили на них жидкость. Несмотря на то что россиянки неоднократно подтвердили, что не совершали подобных действий и просто находились в номере, гости начали оскорблять их, используя нецензурную брань, и потребовали «сидеть в номере и не высовываться». Девушки включили камеру смартфона, опасаясь за свою безопасность, однако это не остановило агрессоров.
Развязка конфликта наступила, когда 30-летний гость свадьбы Георгий Чигладзе ворвался в номер к девушкам и нанес одной из них, Юлии, удар, сломав ей нос. Несмотря на зафиксированные травмы, суд освободил подозреваемого под залог в 150 тысяч рублей, приняв аргументы защиты о «провокации» со стороны потерпевшей.
В настоящий момент пострадавшую россиянку не выпускают из Грузии до окончания следственных действий. Адвокаты нападавшего продолжают настаивать на своей версии событий, а сам Чигладзе заявил в суде, что «сожалеет о деянии».