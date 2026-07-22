11 уголовных дел о дропперстве завели за неделю в Нижегородской области

Ещё одно дело возбуждено против 60‑летней жительницы Арзамаса: по данным следствия, женщина оформила банковскую карту на своё имя, а затем передала аферистам доступ к ней и к личному кабинету онлайн‑банка. Аналогичный эпизод зафиксирован в Павлове: 19‑летняя местная жительница отдала имевшуюся у неё карту посторонним людям и получила денежное вознаграждение.