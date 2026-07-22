11 уголовных дел о дропперстве завели за неделю в Нижегородской области

В Нижегородской области за неделю возбудили 11 уголовных дел о неправомерном обороте платёжных средств. Информацию подтвердили в пресс‑службе регионального ГУ МВД России.
Правонарушения связаны с передачей гражданами реквизитов банковских карт злоумышленникам: фигуранты помогали выводить деньги в рамках мошеннических схем и получали за это плату.
Среди подозреваемых — 16‑летняя девушка из Кулебак: она согласилась на сомнительную «подработку» и проводила переводы поступивших на её карту средств третьим лицам.
Ещё одно дело возбуждено против 60‑летней жительницы Арзамаса: по данным следствия, женщина оформила банковскую карту на своё имя, а затем передала аферистам доступ к ней и к личному кабинету онлайн‑банка. Аналогичный эпизод зафиксирован в Павлове: 19‑летняя местная жительница отдала имевшуюся у неё карту посторонним людям и получила денежное вознаграждение.
На текущий момент все банковские счета лиц, попавших в поле зрения правоохранителей, заблокированы. Следственные мероприятия по уголовным делам продолжаются.
Ранее более 3,5 млрд рублей перевели мошенникам нижегородцы за 2025 год.