Мужчина избил инвалида у корпуса ВГУ на Московском проспекте в Воронеже

Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 45-летний воронежец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Также он подозревается в поджогах двух автомобилей в Советском районе города. При задержании мужчина попытался оказать сопротивление и применил насилие к сотруднику правоохранительных органов.