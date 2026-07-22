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Мужчина избил инвалида у корпуса ВГУ на Московском проспекте в Воронеже

После произошедшего СК возбудил уголовные дела по трём статьям.

Источник: Magnific

Мужчина избил инвалида у одного из корпусов ВГУ на Московском проспекте в Воронеже. После произошедшего СК возбудил уголовные дела по трём статьям. Подробностями поделились в региональной прокуратуре в среду, 22 июля.

Инцидент произошёл 8 июля. В утренние часы мужчина беспричинно напал на горожанина с ограниченными возможностями здоровья. Он избил потерпевшего, используя при этом неустановленный предмет. В результате инвалид получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 45-летний воронежец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Также он подозревается в поджогах двух автомобилей в Советском районе города. При задержании мужчина попытался оказать сопротивление и применил насилие к сотруднику правоохранительных органов.

Против нападавшего возбуждены уголовные дела об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

На текущий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовных дел взят на контроль областной прокуратуры.

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