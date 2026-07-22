Одиннадцать уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по незаконному обороту платежей

За минувшую неделю в регионе возбуждено 11 уголовных дел по фактам неправомерного оборота платежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подсудимые согласились на «подработку» в интернете и выступили дропперами, то есть передали доступ к своим банковским картам или переводили поступившие на них средства. Среди фигурантов — 16-летняя жительница Кулебак, 60-летняя женщина из Арзамаса и 19-летняя девушка из Павлова.
Банковские счета дропперов заблокированы. Им грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что нижегородца осудят за незаконный оборот платежей.