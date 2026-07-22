СК начал проверку из-за нападения подростков в Нижегородской области

Напомним, что деревне Лукояновского района группа подростков в возрасте от 10 до 14 лет напала на 12‑летнюю девочку. В сюжете, опубликованном в Сети, были представлены фрагменты аудиозаписи, на которой слышны угрозы, требования передать имущество и деньги, а также зафиксированы действия сексуального характера.