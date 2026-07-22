СК начал проверку из-за нападения подростков в Нижегородской области

Следственный комитет проверяет инцидент с нападением подростков на девочку в Лукояновском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Сотрудники регионального следственного управления выявили в эфире одного из СМИ сюжет о противоправных действиях группы подростков в отношении несовершеннолетней в Лукояновском районе. На основании опубликованного материала организована процессуальная проверка.
Проведением проверки занимается следователь Шатковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося: изучают представленные доказательства (в том числе фрагменты диктофонной записи, сделанной пострадавшей), опрашивают участников и очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что деревне Лукояновского района группа подростков в возрасте от 10 до 14 лет напала на 12‑летнюю девочку. В сюжете, опубликованном в Сети, были представлены фрагменты аудиозаписи, на которой слышны угрозы, требования передать имущество и деньги, а также зафиксированы действия сексуального характера.
У пострадавшей диагностирована серьёзная моральная травма — у ребёнка наблюдаются истерики и сильный страх. Изначально сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ограничились беседами с родителями участников инцидента, уголовное дело не возбуждалось.
Сейчас ситуация находится на контроле у Следственного комитета.
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