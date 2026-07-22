Склад с зерном загорелся в Каменске-Шахтинском

Днем 22 июля в Каменске-Шахтинском загорелся склад с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Каменск-Шахтинский, улица Профильная, 7. Вызов поступил в 15:39. Площадь пожара — 500 кв. метров. Предварительно, погибших, пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.
Полную ликвидацию пожара пока не объявляли. Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 24 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек пять единиц техники.
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