В Хомутово на пилораме загорелись оборудование и техника

В селе Хомутово Иркутского муниципального округа вечером загорелась территория пилорамы на улице Мраморной.
— Сигнал о возгорании поступил от очевидцев. На момент прибытия первых пожарных огонь уже охватил оборудование для обработки древесины, спецтехнику, пиломатериалы и отходы, — сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
До приезда спасателей с территории самостоятельно эвакуировались 6 человек. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров.
На месте работали 14 пожарных и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели ведомства. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на производственных объектах.