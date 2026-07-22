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В Хомутово на пилораме загорелись оборудование и техника

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, 6 человек эвакуировались.

Источник: МЧС РФ

В селе Хомутово Иркутского муниципального округа вечером загорелась территория пилорамы на улице Мраморной.

— Сигнал о возгорании поступил от очевидцев. На момент прибытия первых пожарных огонь уже охватил оборудование для обработки древесины, спецтехнику, пиломатериалы и отходы, — сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

До приезда спасателей с территории самостоятельно эвакуировались 6 человек. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров.

На месте работали 14 пожарных и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели ведомства. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на производственных объектах.

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