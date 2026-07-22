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Сирены внезапно завыли в городе Волгоградской области

Жители не знали, что проводится учебная тревога.

Сегодня, 22 июля 2026 года, в Новониколаевском районе Волгоградской области прошла проверка муниципальной системы оповещения. Жители внезапно услышали сирены, которые оповещали об опасности с 9:30 до 11:30.

Как сообщили в администрации муниципалитета, мероприятие провели в рамках плана основных мероприятий региона в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Местные жители услышали звуки электросирен и акустических устройств после сигнала «Внимание всем». В социальных сетях и пабликах люди пишут, что предварительных предупреждений не было, и, услышав сирены, они были сильно взволнованы.

Поводов для паники нет и не было, так как передаваемые сигналы и информация носили исключительно учебный характер.

Ранее о сиренах сообщалось в самых главных волгоградских новостях за сегодняшний день.

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