В Роттердаме 15 человек пострадали при столкновении двух трамваев

В Роттердаме на мосту Эразма произошло столкновение двух трамваев, приведшее к сходу одного из составов с рельсов. В результате инцидента пострадали 15 человек, сообщили в службе безопасности региона.
Первоначально поступала информация о 18 пострадавших и двоих тяжелораненых, однако впоследствии данные были уточнены. Согласно актуальным сведениям, один человек получил тяжелые травмы, пятеро пострадавших были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте происшествия.
Согласно предварительным результатам проверки транспортной компании RET, водитель заднего трамвая был трезв — тесты на наличие алкоголя и наркотических веществ дали отрицательный результат. В настоящее время водитель сам находится в числе пострадавших и проходит лечение в больнице.
Авария спровоцировала серьезные перебои в работе городского транспорта. Движение по Эразмову мосту полностью перекрыто, подача электроэнергии от контактной сети отключена. Трамвайные маршруты № 3 и № 5 временно приостановлены: составы не могут пересекать мост, что вызвало нарушения в графике движения городского транспорта.
Мэр Роттердама Карола Схутен посетила место происшествия, охарактеризовав случившееся как «ужасную аварию» с огромной силой удара. Власти города продолжают расследование обстоятельств столкновения.