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В Воронеже задержали мужчину, избившего инвалида и поджегшего два авто

Дебошир оказал сопротивление воронежским силовикам при задержании.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские силовики установили личность и задержали дебошира, который отметился сразу в нескольких инцидентах. 8 июля на Московском проспекте, 88 мужчина беспричинно напал на инвалида и избил его, да так, что потерпевший получил травмы.

Личность его установили по камерам видеонаблюдения, когда проводили проверку по факту сгоревших автомобилей в Советском районе. Мужчина с помощью газовой горелки поджег два ВАЗ-2107: в переулке Архипова и на улице Антокольского. У машин, принадлежащих 75-летнему и 18-летнему владельцам, обгорела краска, а также были повреждены бамперы и багажники.

Его поймали утром 21 июля на бульваре Фестивальный.

— При задержании подозреваемый оказал сопротивление. В отделе полиции 45-летний житель Нововоронежа, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, признался, что не знал владельцев машин, а поджег их из-за эмоций после ссоры с супругой, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На задержанного завели сразу несколько дел: за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, применение насилия к представителю власти, умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На видео в полиции мужчина наивно попросил прощения.

Ход расследования уголовных дел взяла на контроль прокуратура Воронежской области.

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