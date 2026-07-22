В Воронеже задержали мужчину, избившего инвалида и поджегшего два авто

Личность его установили по камерам видеонаблюдения, когда проводили проверку по факту сгоревших автомобилей в Советском районе. Мужчина с помощью газовой горелки поджег два ВАЗ-2107: в переулке Архипова и на улице Антокольского. У машин, принадлежащих 75-летнему и 18-летнему владельцам, обгорела краска, а также были повреждены бамперы и багажники.