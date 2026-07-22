Белоруска лишилась 65 000 рублей после звонка об ошибке при начислении пенсии

Пенсионерке по телефону сказали про ошибку при начислении пенсии и перерасчете трудового стажа. После этого уже по видеосвязи с ней связался лжеправоохранитель. Он заявил, что от имени женщины проводятся незаконные финансовые операции и из-за этого ей грозит уголовная ответственность.