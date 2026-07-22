Белоруска лишилась 65 000 рублей после звонка об ошибке при начислении пенсии. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 71-летняя жительница Минска, которая стала жертвой мошенников, действовавших от имени пенсионной службы.
Пенсионерке по телефону сказали про ошибку при начислении пенсии и перерасчете трудового стажа. После этого уже по видеосвязи с ней связался лжеправоохранитель. Он заявил, что от имени женщины проводятся незаконные финансовые операции и из-за этого ей грозит уголовная ответственность.
«Вдобавок пенсионерке пригрозили обыском, в ходе которого у нее якобы могут найти наркотики», — сообщили в милиции.
Испугавшаяся минчанка выполнила все требования аферистов, а также передала приехавшему курьеру для «декларирования» более 65 000 рублей в эквиваленте.
Милиционеры установили личность курьера, которым оказался 21-летний минчанин. Он сам попался на уловку мошенников. За вознаграждение фигурант забрал чужие деньги якобы для для обмена на криптовалюту и передал их другому посреднику.
Заведено уголовное дело.
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