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Белоруска лишилась 65 000 рублей после звонка об ошибке при начислении пенсии

Белоруска после звонка про пенсию лишилась 65 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска лишилась 65 000 рублей после звонка об ошибке при начислении пенсии. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 71-летняя жительница Минска, которая стала жертвой мошенников, действовавших от имени пенсионной службы.

Пенсионерке по телефону сказали про ошибку при начислении пенсии и перерасчете трудового стажа. После этого уже по видеосвязи с ней связался лжеправоохранитель. Он заявил, что от имени женщины проводятся незаконные финансовые операции и из-за этого ей грозит уголовная ответственность.

«Вдобавок пенсионерке пригрозили обыском, в ходе которого у нее якобы могут найти наркотики», — сообщили в милиции.

Испугавшаяся минчанка выполнила все требования аферистов, а также передала приехавшему курьеру для «декларирования» более 65 000 рублей в эквиваленте.

Милиционеры установили личность курьера, которым оказался 21-летний минчанин. Он сам попался на уловку мошенников. За вознаграждение фигурант забрал чужие деньги якобы для для обмена на криптовалюту и передал их другому посреднику.

Заведено уголовное дело.

Тем временем директор минского таксопарка может сесть в тюрьму на 15 лет.

Ранее адвокат сказала белорусам, могут ли на работе разглашать размер зарплаты и премий сотрудников.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.