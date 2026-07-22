Суд отправил в СИЗО задержанного в Волгограде Мельниченко

— По версии следствия, в сентябре 2025 года Роман М., будучи ранее признанным виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, действуя умышленно, являясь администратором канала видеохостинга, а также владельцем страницы в социальной сети «Вконтакте», разместил на указанных интернет-ресурсах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц, видео-материалы, которыми действия ВС РФ, осуществляемые в рамках проведения СВО, оцениваются им как преступные и захватнические. Эти видео содержат негативную оценку, а также отрицание факта использования ВС РФ в целях поддержания мира и безопасности, — сообщает подробности дела Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.