В Белгороде при атаке дрона ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ

В Белгороде 21 июля в результате удара украинского беспилотника погиб 46-летний секретарь местного горкома КПРФ Александр Логвинов. Информацию о гибели партийного деятеля подтвердили в региональном отделении Коммунистической партии Российской Федерации.
Трагедия произошла на территории коммерческого объекта, где беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованному автомобилю. По данным оперативного штаба Белгородской области, транспортное средство полностью сгорело. Помимо автомобиля, в котором находился погибший, повреждения получили еще четыре машины, находившиеся неподалеку. Александр Логвинов получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
В областном комитете КПРФ отметили, что партия окажет всю необходимую помощь семье погибшего, у которого остались четверо детей. Секретарь белгородского обкома КПРФ Николай Мухин охарактеризовал коллегу как целеустремленного и порядочного человека, назвав его гибель «огромной потерей для партии».
Церемония прощания с Александром Логвиновым состоится 23 июля во дворе дома по улице Сумской.