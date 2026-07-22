Пьяная жительница Воронежа пыталась зарезать соседку из-за замечания

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая 2026 года в квартире на улице 121 Стрелковой дивизии, где женщина выпивала со знакомым. В дверь позвонила соседка и сделала собутыльникам замечание по поводу сильного шума. Хозяйке это не понравилось, она пошла на конфликт, а потом и вовсе схватила нож и ударила соседку в лицо и туловище. От жертвы оттащил ее собутыльник. Хотя нападавшая пыталась скрыться, оперативникам удалось ее задержать.