Масштабная кража колбасы попала на видеокамеру магазина в Волгограде

Масштабную кражу колбасных изделий засняла видеокамера в одном из сетевых магазинов Волгограда. 48-летний местный житель похитил продукцию более чем на 11 тысяч рублей.
Представительница магазина узнала о происшествии, просматривая записи. Она увидела, как неизвестный подошёл к холодильному оборудованию, сложил товары в сумку и покинул торговый зал, не оплатив покупку.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы быстро вышли на след похитителя. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он уже был судим.
В отделе полиции задержанный признался, что часть колбасы съел, а остальное продал незнакомцу. Вырученные деньги он успел потратить, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Общая сумма ущерба составила 11 228 рублей. Подозреваемому грозит до четырёх лет колонии за грабёж.
Ранее житель Михайловки украл у местного фермера культиватор.