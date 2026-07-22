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22-летний нижегородец арестован на десять суток за нецензурную брань на набережной

В минувшие выходные в интернете появилось видео, на котором молодой человек на Нижне‑Волжской набережной громко выражается нецензурной бранью.

Житель областного центра арестован на десять суток за нецензурную брань на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В минувшие выходные в интернете появилось видео, на котором молодой человек на Нижне‑Волжской набережной громко выражается нецензурной бранью, игнорирует замечания прохожих и тем самым нарушает общественный порядок, проявляя неуважение к обществу.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя: им оказался 22-летний официально нетрудоустроенный житель Нижнего Новгорода. Его доставили в отдел полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, где он признал, что вёл себя неподобающе.

На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решением суда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что пьяный нижегородец снял штаны на виду у прохожих.