22-летний нижегородец арестован на десять суток за нецензурную брань на набережной

Житель областного центра арестован на десять суток за нецензурную брань на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В минувшие выходные в интернете появилось видео, на котором молодой человек на Нижне‑Волжской набережной громко выражается нецензурной бранью, игнорирует замечания прохожих и тем самым нарушает общественный порядок, проявляя неуважение к обществу.
Сотрудники полиции установили личность нарушителя: им оказался 22-летний официально нетрудоустроенный житель Нижнего Новгорода. Его доставили в отдел полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, где он признал, что вёл себя неподобающе.
На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решением суда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что пьяный нижегородец снял штаны на виду у прохожих.