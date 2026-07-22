Пожар на складе в Каменске-Шахтинском локализовали на 800 кв. метрах

В Каменске-Шахтинском остановили распространение огня на складе со стеклотарой, тушение открытого пламени продолжается. Оперативная информация поступила от ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Пожар на площади в 800 кв. метров локализовали в 17:05, — прокомментировали в экстренной службе.
Напомним, пламя на складе на улице Профильной вспыхнуло днем. Вызов к пожарным поступил в 15:39. Ранее площадь горения была меньше — 500 кв. метров. На месте от РСЧС задействовали 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 18 человек пять единиц техники.
По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
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