Пожар на складе в Каменске-Шахтинском локализовали на 800 кв. метрах

Напомним, пламя на складе на улице Профильной вспыхнуло днем. Вызов к пожарным поступил в 15:39. Ранее площадь горения была меньше — 500 кв. метров. На месте от РСЧС задействовали 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 18 человек пять единиц техники.