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Пожар на складе в Каменске-Шахтинском локализовали на 800 кв. метрах

Пожар на складе в Каменске-Шахтинском локализован, тушение продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском остановили распространение огня на складе со стеклотарой, тушение открытого пламени продолжается. Оперативная информация поступила от ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пожар на площади в 800 кв. метров локализовали в 17:05, — прокомментировали в экстренной службе.

Напомним, пламя на складе на улице Профильной вспыхнуло днем. Вызов к пожарным поступил в 15:39. Ранее площадь горения была меньше — 500 кв. метров. На месте от РСЧС задействовали 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 18 человек пять единиц техники.

По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

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