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Поездка на рыбалку закончилась вызовом спасателей в СКО

В СКО спасатели вытащили из грязи автомобиль рыбаков, застрявший на грунтовой дороге у берега Есиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Спасатели пришли на помощь рыбакам, автомобиль которых застрял на грунтовой дороге возле реки Есиль в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Сообщение о происшествии поступило на пульт «112». Возле села Красный Яр легковой автомобиль увяз в грязи и не смог самостоятельно продолжить движение. Прибывшие на место сотрудники МЧС оценили обстановку и приступили к аварийно-спасательным работам.

«С использованием специального оборудования автомобиль был успешно извлечен из труднопроходимого участка», — сообщили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру «112».

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