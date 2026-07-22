Поездка на рыбалку закончилась вызовом спасателей в СКО

Спасатели пришли на помощь рыбакам, автомобиль которых застрял на грунтовой дороге возле реки Есиль в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Сообщение о происшествии поступило на пульт «112». Возле села Красный Яр легковой автомобиль увяз в грязи и не смог самостоятельно продолжить движение. Прибывшие на место сотрудники МЧС оценили обстановку и приступили к аварийно-спасательным работам.
«С использованием специального оборудования автомобиль был успешно извлечен из труднопроходимого участка», — сообщили в МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру «112».