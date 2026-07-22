Гострудинспекция проверяет информацию о гибели водителя бензовоза на трассе М‑12 в Ардатовском округе

Гострудинспекция в Нижегородской области проверяет достоверность сведений, опубликованных в СМИ, о гибели 63‑летнего водителя бензовоза. В сообщениях указывается, что водитель, управляя грузовым автомобилем «Ситрак» на автодороге М‑12 «Восток» в Ардатовском муниципальном округе, попал в дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время извещение о данном несчастном случае в Гострудинспекцию не поступало.
«Гострудинспекцией ведётся работа по установлению связи несчастного случая с производством и наличия трудовых отношений. Выясняем обстоятельства и причины несчастного случая. От работодателя ожидаем извещение о несчастном случае со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что в Ардатовском округе грузовик съехал с дороги и врезался в отбойник: водитель погиб.