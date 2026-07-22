Судимый экс-глава ГИБДД Степанов восстановил честное имя на СВО

Как ранее сообщалось, должности начальника регионального ГИБДД Степанов лишился летом 2023 года, когда певица Анет Сай в соцсетях выложила видео, как ее с мигалками на служебной машине полиции привозят в аэропорт. Позже Степанов лишился и своего имущества. Прокуратура истребовала у него в доход государства автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля, приобретенные на неподтверждённые доходы. Сумма изъятого имущества составила более 49 млн рублей.