В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Прикубанском округе Краснодара в пяти многоквартирных домах нарушено остекление. В Карасунском округе в одном многоквартирном доме повреждены кровля и окна квартир, а также в садовом товариществе этого округа пострадали десять частных домов.
«В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб», — говорится в сообщении главы Краснодара.
Жителям поврежденных домов будет предложено размещение в пунктах временного размещения (ПВР). Кроме того, власти Краснодара совместно с полицией окажут содействие в восстановлении документов.
«Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам. В течение дня сотрудники службы спасения Краснодара помогают убирать обломки и осколки из пострадавших квартир, а также затягивают пленкой оконные проемы», — передается в сообщении Наумова.
Мэр также сообщил, что в Краснодаре организована охрана поврежденных домов для предотвращения мародерства.