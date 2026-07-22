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Внушительная пробка собралась на проспекте Михаила Нагибина в Ростове после ДТП

Ростовчане сообщили о серьезном заторе от площади Гагарина до ТЦ «Горизонт».

Источник: Комсомольская правда

Внушительная пробка собралась вечером 22 июля на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, затор собрался после ДТП. Информация подтверждается данными интернет-карт.

Предварительно, машины столкнулись в районе ТЦ «Горизонт». Автомобили стоят в сторону торгового центра от площади Гагарина и проспекта Соколова. Также сложности с проездом отмечаются на улице Текучева и проспекте Ленина.

Протяженность затора на проспекте Михаила Нагибина в 18 часов вечера составляет около 3 км.

Детали аварии неизвестны. В соцсетях ростовчане сообщили о массовом столкновении машин. Напомним, ранее ДТП с участием 12 автомобилей случилось на трассе в районе села Чалтырь под Ростовом-на-Дону.

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