Нижегородец, случайно застреливший внучку, получил год ограничения свободы

Арзамасский городской суд вынес приговор охотнику, по вине которого погибла его 12-летняя внучка. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Трагедия произошла в апреле 2026 года в лесополосе у села Казаково. Мужчина взял девочку на охоту, выпил и положенное заряженное ружье между сиденьями автомобиля стволами в сторону ребенка. Когда машина остановилась, обвиняемый начал доставать оружие из салона и случайно спустил курок. От полученного ранения в голову девочка скончалась на месте.
Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением права хранить и носить оружие на 3 года. Охотничье ружье было конфисковано и передано в Росгвардию. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за нападения подростков в Нижегородской области.