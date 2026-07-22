Нижегородец, случайно застреливший внучку, получил год ограничения свободы

Трагедия произошла в апреле 2026 года в лесополосе у села Казаково. Мужчина взял девочку на охоту, выпил и положенное заряженное ружье между сиденьями автомобиля стволами в сторону ребенка. Когда машина остановилась, обвиняемый начал доставать оружие из салона и случайно спустил курок. От полученного ранения в голову девочка скончалась на месте.