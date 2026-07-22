Idnes: президенту Чехии приходят письма с угрозами

Как сообщает портал со ссылкой на представителя полиции Яна Данека, «мы расследуем два таких случая. Один — от февраля 2026 года, а второй — от июня текущего года». По словам Данека, злоумышленники будут привлечены к ответственности по статье УК «создание угрозы с целью воздействия на должностное лицо». За данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
В президентской администрации подтвердили агрессивный характер части поступающих писем. Пресс-секретарь главы государства Войтех Шелига проинформировал: «Часть поступающей в адрес администрации или президента корреспонденции имеет конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер. В некоторых случаях содержатся угрозы».
О конкретном содержании писем по соображениям безопасности не сообщается.
Чешские СМИ напоминают, что в начале текущего года полиция предъявила обвинение мужчине, который разместил в соцсетях комментарий с угрозами в адрес Павела.