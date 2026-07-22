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Idnes: президенту Чехии приходят письма с угрозами

Администрация президента Чехии получает корреспонденцию, содержащую оскорбления и угрозы, часть которой адресована главе государства Петру Павелу. Об этом информирует новостной портал Idnes.

Источник: AP 2024

Как сообщает портал со ссылкой на представителя полиции Яна Данека, «мы расследуем два таких случая. Один — от февраля 2026 года, а второй — от июня текущего года». По словам Данека, злоумышленники будут привлечены к ответственности по статье УК «создание угрозы с целью воздействия на должностное лицо». За данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

В президентской администрации подтвердили агрессивный характер части поступающих писем. Пресс-секретарь главы государства Войтех Шелига проинформировал: «Часть поступающей в адрес администрации или президента корреспонденции имеет конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер. В некоторых случаях содержатся угрозы».

О конкретном содержании писем по соображениям безопасности не сообщается.

Чешские СМИ напоминают, что в начале текущего года полиция предъявила обвинение мужчине, который разместил в соцсетях комментарий с угрозами в адрес Павела.