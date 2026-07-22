Полицейские спасли 69-летнюю женщину, увязшую в болоте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские спасли 69-летнюю женщину, которая ушла из дома и увязла в болоте, застряв по грудь в трясине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
22 июля в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду обратились родственники пенсионерки из Московского района. Они сообщили, что женщина ушла из дома 21 июля и не вернулась. Близкие пояснили, что пожилая горожанка страдает деменцией, поэтому долгое отсутствие создаёт прямую угрозу её жизни и здоровью.
Полицейские сразу начали розыскные мероприятия. Вечером 22 июля участковый уполномоченный капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель майор полиции Алёна Бондарюк во время обхода закреплённого участка услышали отклик на свои призывы. Женщина оказалась в болотистой местности, застряв по грудь в трясине.
Капитан Семенюков, сбросив куртку, зашёл в воду и самостоятельно вытащил пенсионерку, после чего на руках отнёс её в безопасное место. Благодаря оперативным действиям полицейских женщина спасена и передана родственникам.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудник транспортной полиции спас двух тонувших детей.