Мощный взрыв прогремел в порту города Ухань, один человек пропал

Инцидент случился ранним утром, в 5:30 по местному времени (00:30 мск). Судно с гибридной силовой установкой под названием «Ихан Минъюань» подходило к причалу Янлоу, когда в кормовой части раздался громкий хлопок, после чего на борту вспыхнул пожар.