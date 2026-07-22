Двухлетний мальчик сгорел в машине из-за взорвавшегося телефона: в его гибели обвиняют отца

По данным ведомства, инцидент произошел 8 июня возле дома в поселке Тросна. Обвиняемый вместе с сыном наводил порядок в автомобиле. Мужчина положил в салон машины свой телефон с поврежденным аккумулятором, после чего отправился в дом, оставив ребенка без присмотра. Мальчик забрался в автомобиль. Именно в этот момент случилось самое страшное — гаджет внезапно вспыхнул. Пламя охватило ребенка, из-за чего он получил серьезные ожоги и скончался.