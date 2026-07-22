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В Воронеже поймали юношу, который помогал аферистам подменять телефонные номера

Парень обеспечивал в Воронеже работу терминала связи, помогавшего мошенникам обманывать россиян.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже пресекли работу нелегального канала связи, использовавшегося мошенниками.

Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали 19-летнего жителя Алтайского края, который организовывал функционирование абонентских терминалов пропуска трафика, подменявших телефонные номера при звонках мошенников россиянам.

— При обысках в двух съемных квартирах Воронежа изъяли 12 GSM-шлюзов, сотовый телефон, видеокамеры и Wi-Fi роутер. Задержанный признался, что нашел объявление о заработке в мессенджере. За выполнение инструкций анонимных кураторов он получил около 200 тыс рублей, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Возбудили уголовное дело за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

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