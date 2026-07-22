В Воронеже поймали юношу, который помогал аферистам подменять телефонные номера

— При обысках в двух съемных квартирах Воронежа изъяли 12 GSM-шлюзов, сотовый телефон, видеокамеры и Wi-Fi роутер. Задержанный признался, что нашел объявление о заработке в мессенджере. За выполнение инструкций анонимных кураторов он получил около 200 тыс рублей, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Возбудили уголовное дело за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.