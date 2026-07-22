Кубанский инженер осуждён на 16 лет за шпионаж для Украины

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиянок, обвиняемых в государственной измене в пользу украинских спецслужб. Первой фигуранткой стала 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области. По данным следствия, она сама вышла на представителя СБУ через мессенджер и получила задание организовать на полуострове тайник. Женщина заложила в схрон компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты кураторам, после чего в 2024 году в Севастополе с использованием этого арсенала был подорван автомобиль военнослужащего Черноморского флота.