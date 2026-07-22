На юге Франции за несколько часов сгорели 2500 гектаров леса

Власти приняли решение об эвакуации 400 человек из Котиньяка и соседних населённых пунктов. Одновременно с этим возникли серьёзные проблемы с электроснабжением — без света остались около 2300 абонентов. Кроме того, стихия уничтожила несколько жилых строений.