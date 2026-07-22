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На юге Франции за несколько часов сгорели 2500 гектаров леса

В департаменте Вар на юго-востоке Франции 21 июля во второй половине дня зафиксировано возгорание в гористой местности. Очаг находился вблизи деревни Котиньяк. Пламя стремительно распространилось и за короткий промежуток времени поглотило 2500 га растительности, создав прямую угрозу для нескольких сёл и посёлков.

В департаменте Вар на юго-востоке Франции 21 июля во второй половине дня зафиксировано возгорание в гористой местности. Очаг находился вблизи деревни Котиньяк. Пламя стремительно распространилось и за короткий промежуток времени поглотило 2500 га растительности, создав прямую угрозу для нескольких сёл и посёлков.

Власти приняли решение об эвакуации 400 человек из Котиньяка и соседних населённых пунктов. Одновременно с этим возникли серьёзные проблемы с электроснабжением — без света остались около 2300 абонентов. Кроме того, стихия уничтожила несколько жилых строений.

На борьбу с огнём брошены значительные силы: 1200 сотрудников пожарных служб, 4 воздушных судна для сброса воды и 1 вертолёт для координации операций.

Обстановка с лесными пожарами во Франции в этом сезоне остаётся критической. С января выгорело более 42 000 га, по стране насчитывается около 300 активных очагов — такого масштаба не фиксировалось с 1950-х годов. В 27 департаментах действует наивысший уровень опасности.

В ходе тушения одного из возгораний группа спасателей попала в ловушку — двое пожарных погибли. Несмотря на мобилизацию ресурсов, полностью взять ситуацию под контроль не удаётся.

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