Под Ростовом наркополицейские изъяли у перевозчика из Сочи пяти кг наркотиков

— При досмотре машины полицейские нашли тайники под капотом и в багажнике. В них обнаружили пять вакуумных пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это наркотики. Общая масса изъятого составила около пяти килограммов, — рассказали в донском главке.