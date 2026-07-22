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Экс-мэра Каспийска Гонцова арестовали по делу о взятке квартирами

Бывшего главу Каспийска (Дагестан) Бориса Гонцова заключили под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Источник: Life.ru

По версии правоохранителей, с апреля по май 2023 года экс-мэр действовал в сговоре с начальником отдела муниципального контроля городской администрации. Чиновники получили от директора коммерческой организации пять квартир. Общая рыночная стоимость недвижимости превышает 18 миллионов рублей.

Следствие считает, что таким образом предприниматель рассчитывался за содействие со стороны представителей муниципалитета. Подробности услуги, которую они могли оказать бизнесмену, официально не раскрываются.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы. На время расследования бывший градоначальник останется в СИЗО.

Сейчас следователи закрепляют доказательства и устанавливают все обстоятельства предполагаемой коррупционной схемы. Также проверяется информация о возможных других эпизодах противоправной деятельности.

Ранее Life.ru писал, что бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова задержали 20 июля. Он досрочно покинул должность главы города 5 июня.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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