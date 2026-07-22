Жителей Прикамья просят не купаться в загрязнённой нефтепродуктами Мулянке

Представители министерства природных ресурсов Пермского края призывают жителей не купаться в загрязнённой нефтепродуктами Мулянке и не выгуливать вблизи неё домашних животных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.
Речь идёт о разливе нефтепродуктов в двух реках Пермского округа. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, 18 июля. Сначала нефтепродукты попали в Пыж, затем начали распространяться по течению Мулянки. Очевидцы рассказывали, что река превратилась в чёрное маслянистое пятно. На территории «Манки Ривер Парк» развернули спасательный штаб для зверей и птиц. 21 июля стало известно, что разлив локализовали — дальше он не распространяется. Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов.
По информации ведомства, активные работы сейчас ведут на реке Пыж в районе дома по улице 1-ой Пыжевской, 10 и на трёх участках реки Мулянки: у моста на Шоссе Космонавтов, рядом с банком и вблизи базы отдыха «Манки-Парк».
«К устранению последствий происшестивия привлечены дополнительные силы и средства. Задействованы 135 человек и 25 единиц техники. На водной глади работают лодки-нефтесборщики, пороговые и барабанные скиммеры, а также мощные мотопомпы. На суше развернута тяжелая техника — самосвалы, экскаваторы-погрузчики, бульдозеры и передвижные комплексы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН)», — рассказали в региональном минприроды.
22 июля министр природных ресурсов Дмитрий Беланович записал для жителей региона отдельное видеосообщение.
«Мы увеличили количество боновых заграждений для того, чтобы предотвратить движение нефтезагрязнённой воды в сторону реки Камы. К работе также привлечены волонтёры, их обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Большое внимание уделяем тому, чтобы локализовать продвижение загрязнённой нефтью воды в сторону бассейна реки. Решаем вопрос дополнительного сброса воды с Камской ГЭС для того, чтобы увеличить подпор реки Мулянки», — сообщил чиновник.
Он обратился к руководителям всех предприятиий, у которых есть аварийно-спасательные формирования, предоставить в ведомство информацию о количестве профессиональных спасателей, имеющемся оборудовании и технике.
«Также сегодня стало известно, что выдвинуты силы и средства из других регионов, которые тоже примут участие в ликвидации этих последствий. Вечером мы продолжим объезд контрольных точек. Будем контролировать ликвидацию последствий», — добавил Дмитрий Беланович.
Представители регионального минприроды призывает жителей близлежащих территорий соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания и водных активностей (катания на сап-бордах, лодках, катамаранах) на реках Мулянка и Пыж. Также не рекомендуют использовать воду из обеих рек для бытовых нужд. Не советуют здесь и выгуливать домашних животных.
Подробнее о том, что происходит на малых реках Пермского округа, можно узнать из материала сайта perm.aif.ru.