Жителей Прикамья просят не купаться в загрязнённой нефтепродуктами Мулянке

Речь идёт о разливе нефтепродуктов в двух реках Пермского округа. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, 18 июля. Сначала нефтепродукты попали в Пыж, затем начали распространяться по течению Мулянки. Очевидцы рассказывали, что река превратилась в чёрное маслянистое пятно. На территории «Манки Ривер Парк» развернули спасательный штаб для зверей и птиц. 21 июля стало известно, что разлив локализовали — дальше он не распространяется. Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов.